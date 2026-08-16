Duch anuncia un decret per "harmonitzar" i consolidar les delegacions a l'estranger aquest any

EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO
BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha anunciat que a finals d'any aprovaran un decret per "harmonitzar" i consolidar la xarxa de delegacions a l'estranger perquè tinguin el mateix estatut jurídic i perquè tot el personal funcioni sota les mateixes regles, entre altres qüestions.
En una entrevista a Europa Press, ha concretat que el text està en informació pública i arriba després que la Sindicatura de Comptes advertís el Govern per la gestió de les delegacions el 2020-2024, "carències" que ja van detectar a l'inici de la legislatura i que ja havien començat a corregir, ha assegurat.
Segons Duch, és un treball que pràcticament han culminat i que remataran amb l'aprovació del decret que "posa negre sobre blanc una part de les reformes ja fetes i les completa de manera que, per exemple, les persones que treballen a les delegacions siguin personal de la Generalitat".
"Una part molt important d'aquesta harmonització ja està feta. Ja hi ha una direcció general, uns plans de treball, un seguiment pressupostari comú i únic per a totes les delegacions i un nou sistema de selecció dels delegats", ha explicat.
També van fer un treball de reorganització interna d'algunes delegacions que va implicar decidir on obrir noves, si n'havien de tancar alguna o quines necessitaven canviar d'ubicació.
Per Duch, el decret permetrà que aquestes seus siguin més eficaces, facin millor el seu treball i puguin alinear-se amb les prioritats i l'enfocament del Govern, a més de donar-los seguretat jurídica i un marc comú en el seu funcionament.
ESTATUT COMÚ
En la seva opinió, és necessari que tinguin un estatut comú més enllà de les especificitats que pugui tenir cadascuna, perquè "no és el mateix obrir una en un país de la UE que en un país fora d'Europa".
Aquesta base comuna posa ordre al creixement en diferents fases que ha tingut aquesta xarxa, "en diferents governs i amb poca continuïtat dels consellers al Departament, que ha tingut 7 consellers en 10 anys", la qual cosa Duch considera que no ajuda a implementar reformes a mitjà i llarg termini.
SELECTIUS
Conscient que la Generalitat no pot tenir presència a tot arreu, ha defensat ser "molt selectius i identificar" els llocs on han d'intensificar la presència, la projecció econòmica internacional i altres àmbits com la cultura, l'educació, el turisme o la ciència.
No obstant això, creu que ara no és moment de plantejar-se si han de tenir més seus, perquè l'important ha de ser que les existents cobreixin "de manera efectiva i eficaç tots els països que estan sota el seu mandat".
"La prioritat ha de ser, com a mínim per a aquests dos anys que queden fins al final de la legislatura, treure tot el potencial de les delegacions que ja existeixen o que s'estan obrint", ha conclòs.
XINA, EL CANADÀ I JORDÀNIA
Sobre les ja anunciades a la Xina, el Canadà i Jordània, és optimista que puguin obrir-se aquest any, sense descartar que alguna es posposi al 2027, i també que puguin establir la delegació del Govern al Nord d'Àfrica al Marroc, en comptes de Tunísia.
En paral·lel, treballen amb la previsió d'obrir aquesta legislatura una delegació a l'Àfrica Meridional i Oriental, que se situaria a Kènia, entre altres prioritats.