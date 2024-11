Duch afirma que la UE "també té les seves armes" en les relacions comercials amb els EUA

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha afirmat que la UE "també té les seves armes", en referència a les relacions comercials que manté amb els EUA, en cas d'aplicar-se aranzels als productes europeus.

"De la mateixa manera que hi podria haver en algun moment aquesta idea d'augmentar els aranzels als productes que arriben d'Europa, també la Unió Europea pot fer el mateix", ha assegurat en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que dimecres el candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, es declarés guanyador en les eleccions nord-americanes.

També ha insistit que la UE s'ha de centrar en la seva autonomia respecte a altres grans potències, com poden ser els EUA, la Xina o Rússia, si bé ha avisat que no cal avançar-se: "Les eleccions van ser fa dos dies, la presidència del Donald Trump no comença fins a mitjans de gener, i veurem què passa".