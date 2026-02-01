Duch afirma que Trump "està negant el sistema de convivència internacional"

David Zorrakino - Europa Press
Defensa que Europa "ha de treballar per aconseguir l'autonomia estratègica"
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat que el president dels Estats Units, Donald Trump "està negant el sistema de convivència internacional" que ha estat en vigor des de la Segona Guerra Mundial.
Ho ha dit en una entrevista concedida al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge en la qual ha advertit que "Europa té una part de responsabilitat important" per detenir les aspiracions de Trump.
"S'ha demostrat que aquest primer to, més condescendent, no estava funcionant, no ha funcionat i, de fet, crec que hem vist un canvi: amb Groenlàndia, per exemple, la resposta europea ha estat ferma", ha assegurat.
En aquest sentit, ha defensat que Europa "ha de treballar per aconseguir l'autonomia estratègica" i ha dit que, per això, és necessari assegurar la pròpia seguretat.
Així, ha dit que "la qüestió principal no ha de ser gastar més diners en defensa, del que es tracta és de gastar-los millor. El que voldria Washington és que els aliats europeus es gastessin milers de milions d'euros a comprar el seu material militar".
PRIORITATS
Preguntat per les prioritats del seu Departament, ha dit que volen "ser molt més influents allà on es prenen les decisions" i que una altra prioritat és ajudar a l'enfortiment d'Europa.
A més, ha afegit que també és una prioritat "tenir un paper més rellevant en determinats organismes internacionals que gestionen polítiques que després a Catalunya són competència de la Generalitat".