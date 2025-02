Duch afirma ser "moderadament optimista" amb l'oficialitat del català a la UE

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, s'ha mostrat "moderadament optimista" per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE) i ha assegurat que el Govern central hi està treballant.

"El govern s'ho ha pres molt seriosament. Hi està treballant i, precisament, per això soc moderadament optimista", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya', recollida per Europa Press.

Preguntat per si el Govern es conformaria amb l'ús del català al Parlament Europeu sense l'oficialitat al conjunt de la UE, Duch ha remarcat que l'executiu català té clara que la seva prioritat, compartida amb el Govern central, és aconseguir l'oficialitat.

Duch ha rebutjat les acusacions de Junts i ERC al Govern central per no estar fent prou per a aquesta qüestió: "No hi estic d'acord perquè veig el que s'està fent i les negociacions tenen els seus mecanismes i moltes vegades fer soroll o explicar cada cinc minuts el que estàs fent no ajuda".

"És un tema difícil perquè per nosaltres és molt obvi, però no necessàriament ho és per tots els altres 26 països", ha afegit el conseller.