Duch afirma que Rússia vol afeblir el projecte i valors europeus amb la guerra a Ucraïna

Exigeix un alto el foc immediat i una pau justa i duradora que no sigui "imposada per la força"
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat aquest dimarts amb motiu del 4t aniversari de la guerra entre Rússia i Ucraïna que aquest conflicte iniciat per Rússia interpel·la directament Europa: "Afecta la nostra seguretat col·lectiva i també persegueix l'afebliment del projecte europeu i dels valors sobre els quals es fonamenta".
En una intervenció davant els mitjans al Palau de la Generalitat, ha demanat entendre que no és un conflicte llunyà, sinó una guerra al cor d'Europa i que, per aquest motiu, la defensa d'Ucraïna és avui la defensa d'Europa i del projecte europeu, "en un moment en què aquest projecte és més necessari que mai".
El conseller ha qualificat l'agressió russa de guerra il·legal, de vulneració flagrant del dret internacional i de ruptura de la sobirania territorial d'un estat europeu, però més enllà de les consideracions jurídiques i geopolítiques, ha recordat que ha tingut conseqüències devastadores per a la població ucraïnesa.
"Parlem de milers i milers de vides truncades i de famílies destrossades per sempre. Vides que no podem permetre que caiguin en l'oblit. Les xifres són escruixidores, incloent molts civils, dones, homes, nens, als qui cal afegir milions de persones desplaçades i un país amb les infraestructures civils devastades", ha relatat.
ALTO EL FOC
Duch ha reclamat, en nom de l'executiu i "en coherència amb la posició de la UE i del Govern d'Espanya", un alto el foc immediat que condueixi a una pau justa i duradora entre ambdues parts.
Ha advertit, no obstant això, que aquesta pau no pot ser "imposada per la força", sinó un acord entre les parts, i que ha de respectar el dret internacional i la integritat territorial d'Ucraïna".
En referència a les manifestacions d'aquests dies amb motiu de l'efemèride, ha dit que el Govern s'uneix "sense reserves" a la veu dels manifestants perquè no pot ni vol restar impassible davant la guerra i el patiment del poble ucraïnès.
TERRA D'ACOLLIDA
El conseller ha destacat que, davant les conseqüències de la guerra, els catalans han respost amb solidaritat i compromís mitjançant l'acolliment de refugiats provinents d'Ucraïna.
"Catalunya ha estat i continua sent terra d'acollida per a milers de ciutadans ucraïnesos, i les nostres administracions i entitats han estat capaces de donar una resposta coordinada i efectiva", ha afirmat.