Duch afirma que la incorporació de Catalunya a la Unesco i ONU Turisme reconeix el seu "paper singular"

El Govern buscarà "un cert consens polític" en els representants que elegirà
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat aquest dimarts que la incorporació de Catalunya com a membre associat a la Unesco i ONU Turisme és una manera de reconèixer l'especificitat i excepcionalitat de Catalunya i el seu "paper singular a nivell internacional".
Segons el conseller, l'acord suposa una "fita històrica per a l'acció exterior" de la Generalitat, i dona compliment als compromisos amb ERC i Junts per a les investidures del president del Govern, Salvador Illa, i del Govern central, Pedro Sánchez, respectivament.
Després d'aquesta incorporació, Catalunya participarà en les tasques, reunions i conferències d'aquests organismes, i podrà representar els interessos catalans en aquestes organitzacions, amb "tots els drets que pot tenir un membre de ple dret", a excepció del vot, ja que el posicionament serà el de l'estat que representa Catalunya, és a dir, Espanya.
ESTATUS "INÈDIT"
"Aquest estatus de membre associat és un estatus inèdit en el cas de Catalunya, mai abans assolit i, per tant, considerem que és un salt endavant molt important", ha destacat Duch.
Ha detallat que en el cas de la Unesco, tan sols la regió de Flandes (Bèlgica) compta actualment amb aquest estatus, i que regions com el Quebec (Canadà) tenen un estatus similar al que tindrà temporalment Catalunya fins a la ratificació final de l'estatus, que serà superior.
En el cas d'ONU Turisme, hi ha altres regions, principalment antigues colònies de països europeus, i també "alguna regió amb personalitat pròpia en assumptes turístics", com el cas de Madeira (Portugal).
"CONSENS POLÍTIC"
La ratificació de l'estatus de membre associat es farà en les pròximes assemblees generals de totes dues organitzacions, tot i que el Govern pretén nomenar els representants de la Generalitat "en un període molt curt, parlem de dies o màxim de setmanes", que en el cas de la Unesco serà una persona delegada en la representació permanent d'Espanya a París (França)
L'executiu buscarà "un cert consens polític" en el nom d'aquest representant, i que l'elegit sigui una persona capaç de representar la societat civil organitzada i les entitats que han treballat de prop amb les qüestions que aborda la Unesco: educació, ciència i cultura.