Duch afirma que Catalunya vol "liderar" la transformació del Mediterrani

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat aquest dilluns que Catalunya vol "liderar" la transformació del Mediterrani i posar-la en el centre de les polítiques europees en l'àmbit de dos cims euromediterranis que Barcelona acull aquest novembre.
"Volem jugar un paper important i el podem jugar a partir del reconeixement de Barcelona com la capital del Mediterrani, però també pel treball que el Govern està fent. D'una banda, amb els països de la UpM. D'altra banda, amb les polítiques de la Unió Europea a Brussel·les", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Aquest novembre Barcelona acull dos cims euromediterranis: l'Assemblea General de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes --del 19 al 21 de novembre-- i el 10è Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani --del 22 al 28 de novembre--, dues cites en què es tractarà la lluita contra la crisi climàtica i els intercanvis econòmics, empresarials i infraestructures, segons Duch.
"La UE és la resposta als extremismes i posicions demagògiques que incrementen els problemes en lloc de reduir-los. Tot el que sigui enfortir la UE, millorar les seves polítiques, avançar cap a una autonomia més gran i donar-li els instruments i fons necessaris ens ajudarà a enfortir els nostres sistemes democràtics i models de societat", ha dit.
Preguntat per l'oficialitat del català a Europa, s'ha mostrat "moderadament optimista" sobre això, i ha assegurat que el seu optimisme es veu reforçat per les gestions bilaterals entre el Govern espanyol i alemany.