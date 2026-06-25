Duch afirma que "ara com ara" no hi ha cap víctima catalana en el doble terratrèmol de Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat que "ara com ara" no hi ha cap víctima mortal en el doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala de Richter ocorregut al nord de Veneçuela aquest dijous.
"La notícia és que ara com ara no hi ha cap víctima catalana i sembla que tampoc espanyola, però són informacions que van arribant amb comptagotes perquè la situació és complicada", ha exposat en una entrevista a Ser Catalunya.
Ha afegit que distribuiran telèfons de contacte per als veneçolans residents a Catalunya per accedir a informació, alhora que ha dit que donaran el suport que necessiti el país, "preguntant què necessiten abans de prendre cap decisió".