La 'drag queen' Pitita presideix una mesa electoral ja preparada per a una actuació a la nit

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La 'drag queen' Pitita ha presidit una mesa electoral en els comicis europeus d'aquest diumenge a Barcelona al col·legi electoral de la UB, a la plaça Universitat, i ja hi ha anat preparada per a la seva actuació a la nit a la Sala Apol·lo.

"Sí amigues, soc presidenta de la mesa electoral, i després tinc Churros; per això he hagut de venir preparada. Jo era suplent, però el destí ha volgut que passi el dia aquí complint les meves obligacions com a ciutadana", ha escrit en una publicació a X, recollida per Europa Press, en la qual adjunta la notícia publicada per 'VilaWeb' a primera hora, en què ja sortia asseguda a la mesa electoral.

En el seu compte d'Instagram ha ironitzat i ha animat els seus fans a visitar-la al col·legi electoral perquè estarà, textualment, tot el dia de 'Meet and Greet' gratis: "No us preocupeu, 'carinyos', arribaré a Churros; tard, però hi arribaré."