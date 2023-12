El Down Jones Sustainability Index inclou Grifols per quart any consecutiu

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El Down Jones Sustainability Index (DJSI) ha inclòs Grifols per quart any consecutiu "com una de les companyies més sostenibles del món", ha explicat l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

Aquest índex inclou les empreses seleccionades per S&P sobre la base de l'Avaluació Global de Sostenibilitat Corporativa (CSA), i compara empreses de 61 sectors a través de qüestionaris dissenyats per avaluar criteris de sostenibilitat.

En l'edició d'enguany, s'ha convidat 13.000 empreses a participar en la CSA, i l'índex inclou les empreses que pertanyen al 10% de les empreses més grans del S&P Global Broad Market Index.

El CCO de Grifols, Raimon Grífols, ha explicat que el reconeixement és un reflex del compromís de l'empresa amb "la salut i la seguretat" de donants i pacients.

"La sostenibilitat és al cor de la nostra companyia i és una prioritat clau de la nostra Agenda 2030, a mesura que ens adaptem als canvis socials i continuem el nostre creixement", ha afegit.