Dos projectes del sector salut de la preacceleradora de la Cecot seran presentats en l'MWC 2026

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Dos projectes emprenedors del sector salut de la preacceleradora Healthcare Vallès, impulsada per la Cecot, han estat seleccionats en el Demo Day del Programa Primer 2025, organitzat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, i presentaran les seves solucions en el 4YFN del Mobile World Congress 2026.
Es tracta de Foresee, promogut per Anna Comas Fenoll, i Polar NanoPharma, liderat per Ivan Ramos Tomillero, dues start-ups que desenvolupen solucions "d'alt valor afegit" en l'àmbit de la salut i la tecnologia mèdica, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
Foresee desenvolupa tecnologia de monitoratge remot de pacients amb insuficiència cardíaca i és capaç de mesurar múltiples paràmetres fisiològics en un únic implant intravascular.
Per la seva banda, Polar NanoPharma és una plataforma de nova generació basada en sistemes d'encapsulació de policarbonat-poliuretà que crea nanocàpsules intel·ligents, per millorar la solubilitat, estabilitat i alliberament controlat dels fàrmacs dins les cèl·lules tumorals.
El Demo Day, celebrat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, ha reunit els 19 projectes preseleccionats dels diferents programes de preacceleració que formen part del Programa Primer, que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.