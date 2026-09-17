Dos militars evacuats de Ceuta després de ser ferits per immigrants

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
Dos militars estan ingressats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid, després de ser víctimes d'una agressió per part d'uns immigrants a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha interessat pel seu estat i aquest dijous els ha fet una visita.
El Ministeri de Defensa no ha especificat l'abast de les lesions que han patit els dos soldats ingressats ni quan es va produir l'agressió. Sí que ha mostrat "tot el seu suport" a tots els ferits "mentre feien la seva feina". "Els nostres militars sempre professionals, propers i implicats amb Ceuta", ha indicat a través del seu compte d'X.
Diversos militars han estat víctimes d'agressions per part d'immigrants arribats a la ciutat autònoma a finals de juliol. Associacions professionals han demanat repetidament al Govern central que permeti fer ús de la força "proporcionada" en aquesta situació de "desprotecció".