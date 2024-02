Dos militars de la caserna del Bruc (Barcelona) arrestats per promoure el sorteig d'una prostituta

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit ha proposat una pena d'arrest d'entre 15 i 30 dies per una falta greu per a dos militars de la caserna del Bruc (Barcelona) que van promoure el sorteig --que no es va arribar a fer-- dels serveis d'una prostituta.

La sanció, avançada pel diari 'Ara' i confirmada per Europa Press amb fonts coneixedores, és ferma i s'ha acordat després que l'exèrcit va obrir una investigació d'acord amb l'article 7 del règim disciplinari, en què el paràgraf 27 considera com una falta greu les actuacions que afecten la imatge de les forces armades o en produeixen el descrèdit o menyspreu.

Tot i que la justícia civil va arxivar una investigació prèvia en considerar que els fets no eren constitutius de delicte, el Ministeri de Defensa va decidir obrir una investigació en vista de la polèmica generada.

"En les forces armades, com en qualsevol àmbit de la societat, tolerància zero contra les ofenses o agressions a les dones. Qui faci o proposi alguna d'aquestes reprovables conductes haurà de respondre davant la justícia", va manifestar el ministeri.

Un any després d'incoar-se l'expedient disciplinari i transcorregut el termini d'al·legacions, l'exèrcit ha proposat les penes d'arrest per als dos militars, els quals van promoure la rifa per recaptar diners per a les festes de la companyia del dia de la Puríssima.