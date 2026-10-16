Dos independents de Podem ocuparan els llocs 6 i 10 de la llista d'ERC per Barcelona

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Dos candidats independents de Podem ocuparan els llocs 6 i 10 de la llista d'ERC per Barcelona de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, han informat a Europa Press fonts coneixedores i ha avançat 'Públic'.
Els noms de les persones que ocuparan aquests llocs se sabran quan es faci públic al llarg d'aquest divendres el resultat de les primàries obertes impulsades pels morats.
ERC i Podem van arribar a un acord de col·laboració pel qual els morats s'integraran a les llistes dels republicans a Catalunya, i el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, podrà fer campanya per la resta de l'Estat juntament amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero.