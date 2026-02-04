Dos carrils al carrer Mandri de Barcelona reobriran el 10 de febrer després de les obres de l'L9

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha anunciat la reobertura, el pròxim 10 de febrer, de dos carrils de circulació al carrer Mandri de Barcelona després de les obres de l'L9 del Metro, informa en un comunicat aquest dimecres.
En concret, es restablirà la circulació d'un carril per sentit entre el passeig de la Bonanova i el carrer Bigai.
A més a més, es restituirà el pas i les parades de bus pel carrer Mandri, i s'habilitarà un carril multiús al passeig de la Bonanova per a busos i càrrega i descàrrega.