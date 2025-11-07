Dos de cada tres establiments adherits a Comertia participen en les rebaixes del Black Friday

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Dos de cada tres establiments de Comertia preveuen participar en la campanya de rebaixes del Black Friday --el pròxim 28 de novembre--, informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.
El president de Comertia, Ignasi Pietx, ha assenyalat que "cada vegada menys empreses" del sector participen en aquestes rebaixes, i el 15% dels establiments preveu més vendes que en el mateix moment de l'any passat.
D'altra banda, els establiments que formen part de l'entitat van registrar un creixement del 4,3% interanual a l'octubre, en línia amb l'increment de l'any passat.