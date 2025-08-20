Dos de cada tres contractes que va adjudicar la Generalitat el 2024 van incorporar clàusules socials

La igualtat de gènere és un dels àmbits que més es promociona
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat va adjudicar 16.295 contractes, amb un import de 3.884 milions d'euros, durant l'any passat, i dos de cada tres van incloure clàusules socials.
Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, es van adjudicar 11.656 contractes amb mesures socials per un import de 2.971 milions d'euros, "la xifra més alta registrada".
En concret, els contractes que van incloure mesures socials van representar el 76,5% del volum econòmic global assignat, així com el 71,5% del nombre de contractes.
Els 11.656 contractes van incloure un total de 22.399 mesures socials diferents, el que representa una mitjana d'1,92 clàusules per contracte adjudicat.
ELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
Les clàusules que més s'inclouen són aquelles relacionades amb la igualtat de gènere (61,7%), seguides per les d'àmbits com l'estabilitat laboral (34,2%) i la inserció laboral (18,7%).
Segueixen la transparència fiscal (13,4%), la conciliació familiar (12,7%) i les relacionades amb la millora de les condicions laborals (8,5%).
Per tipologia, els contractes de subministraments són els que incorporen més clàusules socials (6.255 contractes), seguits dels serveis (4.659) i els de obres (734).