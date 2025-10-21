La DOP Oli de l'Empordà comença una collita que preveu "millor" que les anteriors

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del consell regulador de la denominació d'origen protegida (DOP) Oli de l'Empordà (Girona), Simón Casanovas, ha destacat en l'inici de la collita d'olivera que preveu una campanya "millor que la dels anys anteriors", informa l'organització agrícola en un comunicat aquest dimarts.
Després d'anys d'inestabilitat i amb una sequera que ha afectat la producció d'oliveres, aquest any la climatologia ha donat un respir a la producció: "Les pluges i condicions climàtiques moderades asseguren un bon rendiment i una collita superior", ha subratllat Casanovas.
També ha valorat la pluviometria al territori en al·legar que les pluges de finals del 2024 "van ajudar a que les oliveres tinguin un bon brot i floració".