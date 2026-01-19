Actualitzat 19/01/2026 13:43

La dona que va denunciar una violació grupal a Navàs no ratifica els fets

Archivo - Imatge d'arxiu d'un cotxe dels Mossos
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La dona que va denunciar haver patit una agressió sexual grupal a Navàs (Barcelona) el 10 de gener durant la matinada no ha ratificat la denúncia, segons han informat fonts judicials a Europa Press.

Les fonts esmentades han explicat que quan es va traslladar l'atestat al jutjat ella no va ratificar la denúncia, per la qual cosa no s'ha obert un procediment judicial.

Així mateix, indiquen que de l'atestat i de les declaracions de la resta de persones citades no es desprèn un il·lícit penal.

 

Contador

Contingut patrocinat