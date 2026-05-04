La dona de Saif Abukeshek afirma que ell ha "patit maltractament" d'Israel i està en vaga de fam

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La dona de l'activista espanyol-palestí Saif Abukeshek, Sally Issa, el marit de la qual va ser capturat dijous passat en aigües internacionals mentre viatjava a bord de la Flotilla Global Sumud rumb a la Franja de Gaza, ha assegurat que l'activista ha "patit maltractaments" per part d'Israel i que està en vaga de fam.
En declaracions a Europa Press, ha dit que no ha pogut parlar amb el seu marit i que tota la informació que té és a través del cònsul espanyol a Tel-Aviv: "El cònsul diu que ell es troba OK. Està en xoc, trist, perquè teníem l'aniversari de la meva filla, que no ha pogut parlar amb ella".
Ha explicat que aquest dimarts Abukeshek tornarà a visitar els tribunals israelians, i ha assegurat que Israel ha actuat d'aquesta manera contra els membres de la Flotilla per "criminalitzar el moviment solidari amb el poble palestí".
Issa també ha relatat que s'ha reunit amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja que Saif Abukeshek és veí de la ciutat, i ha dit que el primer edil li ha expressat el seu suport i que "farà tot el que pugui per alliberar Saif".
Preguntada per si també està parlant amb el Ministeri d'Afers Exteriors, ha respost que és una cosa que està estudiant i que ho anunciarà si ho fa.