La dona del periodista alliberat pel Marroc afirma que no té càrrecs però "li poden trucar"

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La dona del periodista francomarroquí Ali Lmrabet, resident a Espanya, Laura Feliu, ha assegurat que les autoritats marroquines que havien detingut la seva parella diumenge a l'Aeroport de Tànger no han presentat càrrecs contra ell però "li poden trucar", després d'haver-lo alliberat aquest dimecres.
En unes declaracions a Europa Press, Feliu ha celebrat l'alliberament de Lmrabet, qui les autoritats marroquines van detenir per suposadament publicar "declaracions difamatòries i injurioses" contra alts càrrecs i institucions del país africà.
Ha lamentat que la situació actual és "ambigua", ja que no té càrrecs imputats però, abans del seu alliberament, l'han avisat que podran posar-se en contacte amb ell per fer un seguiment del cas.
Feliu ha explicat que Lmrabet es quedarà uns dies pel Marroc, on havia viatjat per fer unes gestions personals, i després tornarà a Barcelona, on té la residència habitual.
A més a més, ha detallat que el consolat de França a Barcelona s'ha posat en contacte amb ella per interessar-se per la situació del periodista, i també ha explicat que ha parlat amb senadors espanyols que li han fet arribar els detalls del cas al president del Govern central, Pedro Sánchez, tot i que desconeix si hi ha hagut cap gestió dels executius francès i espanyol per aconseguir l'alliberament.
Feliu ha assegurat que, quan torni a casa, Lmrabet seguirà endavant amb el pla d'obrir un lloc web i "continuarà amb la seva feina".