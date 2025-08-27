Publicat 27/08/2025 10:43

La dona detinguda al juliol per la mort d'un home a Calella (Barcelona) se suïcida a la presó

La jove de 25 anys detinguda al juliol per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Calella (Barcelona) s'ha suïcidat al centre penitenciari de dones Wad-Ras de Barcelona, segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia de la Generalitat a Europa Press.

La dona va ser detinguda el 22 de juliol com a presumpta autora de la mort de la víctima, un home d'uns 60 anys, i després de passar a disposició judicial es va decretar el seu ingrés a la presó provisional per evitar que abandonés el país, segons ha avançat 'El Caso'.

Fonts sindicals han explicat a Europa Press que la jove va ser trobada sense vida sobre les 16.00 hores del dimarts en la seva cel·la de Wad-Ras.

