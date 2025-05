Domingo (Junts): tota reivindicació ha de tenir en compte el cost de vida a Catalunya

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts al Parlament Ennatu Domingo ha afirmat aquest dijous que qualsevol reivindicació pels drets laborals que no tingui en compte l'alt cost de vida a Catalunya és "contribuir a la discriminació i a la desigualtat".

En unes declaracions als periodistes en la manifestació de l'1 de maig a Barcelona organitzada per CCOO i la UGT de Catalunya, ha destacat que "el cost de vida a Catalunya és un 7,6 més alt que la resta d'Espanya".

Per a Domingo, per tant, no és el mateix cobrar el salari mínim o les pensions a Catalunya que a la resta d'Espanya, i ha conclòs que Junts "continuarà treballant per revertir aquesta desigualtat".