Domingo (Junts+): només Puigdemont té "lideratge" davant reptes com l'atur juvenil

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata 6 de Junts+ per Barcelona, Ennatu Domingo, ha assegurat aquest dimecres que només el seu cap de llista, Carles Puigdemont, ofereix "bon govern i lideratge fort" per solucionar reptes com l'atur juvenil.

En unes declaracions en la manifestació del Dia del Treballador, l'1 de Maig, a Barcelona al costat del diputat del Congrés Eduard Pujol, Domingo ha assegurat que la seva formació està compromesa amb les "feines de qualitat i els sous dignes per a tothom".

Ha proposat mesures com la 'llei de l'aprenent' per promoure la inserció laboral i establir un salari mínim de referència català, i ha defensat "resoldre la bretxa salarial entre homes i dones".

"Hem de promoure la participació de les xarxes empresarials, els models de formació professional i de formació professional dual", ha reclamat la candidata.

Domingo també ha subratllat que aquests canvis només es poden aconseguir a través de "la independència de Catalunya".