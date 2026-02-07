Domingo (CdRep) diu que per revertir la situació de Rodalies "l'única via és la independència"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha afirmat que per revertir l'actual situació de la xarxa de Rodalies "l'única via és la independència".
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans abans de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el CdRep 'Prou! Única via: independència!', on ha criticat la situació de les infraestructures: "Ho podríem resoldre amb dos anys de dèficit fiscal", ha assegurat.
Així, Domingo ha assenyalat que cada any Catalunya genera "un dèficit fiscal de més de 25.500 milions" i, segons ell, aquests són diners que van a Madrid i no tornen i que podria ajudar a tenir una situació absolutament diferent, textualment.