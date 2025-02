Domingo (CdRep) diu que no li consten irregularitats i no descarta una altra auditoria

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El president electe del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha expressat que no li consten irregularitats en el si de l'organització malgrat no descartar haver de fer una altra auditoria.

"Crec que no hi ha hagut cap mena d'irregularitat, cap mena d'abús i, a més, jo agrairia que els qui diuen això que ho diguin, que diguin quina, perquè no n'hi ha prou dient que hi ha hagut abusos i irregularitats o coses d'aquestes", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press en referència a les acusacions contra l'excandidat Toni Comín per part del raper mallorquí Valtònyc.

Preguntat per si ha pogut parlar amb l'excandidat, ha respost que no i, repreguntat per si creu que no vol parlar amb ell, ha dit que "em temo que no vol".

"LAWFARE" A LAURA BORRÀS

"És un clar exemple de lawfare per a mi", ha dit en referència a la ratificació per part del Tribunal Suprem de la condemna a Laura Borràs per prevaricació.

Malgrat que "és evident que hi ha una actuació que es pot dir irregular des del punt de vista de la contractació, si més no així sembla demostrar-se", ha expressat, després de plantejar que si Borràs no hagués estat qui era probablement el cas hauria acabat en una absolució.