Domingo (CdRep) demana un pacte nacional perquè l'ONU reconegui el dret d'autodeterminació

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha proposat un pacte nacional pel reconeixement internacional de la Nació Catalana perquè sigui "un intent real de propiciar que, a través de les Nacions Unides, es reconegui el dret d'autodeterminació".

"Va prosperar l'experiència guineana. Intentarem que aquest exemple dels anys 60 sigui possible al món d'avui", ha dit aquest diumenge en una entrevista a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press, encara que ha constatat que és difícil perquè no hi ha majoria del Parlament ni Govern de la Generalitat independentistes.

"No posarem mai cap obstacle a cap projecte, sigui el de la via guineana o qualsevol altre que ens pugui venir en el futur", si pot afavorir la independència, ha afegit.