Domingo (CdRep) anima l'independentisme a "canviar l'ànim de derrota"

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, ha animat aquest dissabte l'independentisme a "canviar l'ànim de derrota", durant l'Assemblea Territorial celebrada a Barcelona davant de representants de 52 consells locals.

Domingo vol enfortir el CdRep dins i fora de Catalunya perquè sigui "el paraigua transversal de l'independentisme" i internacionalitzar els seus objectius, i ha recordat que en les pròximes setmanes es presentarà el Pacte Nacional pel Reconeixement Internacional de la Nació Catalana, informa l'entitat en un comunicat.

Aquest dissabte s'ha triat la taula de l'Assemblea Territorial (cambra de representació dels Consells Locals i Territorials del CdRep): Jordi Pradell (Molins de Rei) com a president, Lluís Carreras (Anglès) com a vicepresident i Jordi Ortiz (Vilamajor) com a secretari.