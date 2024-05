Dolors Montserrat (PP) sobre l'escrutini: "El PP ha tornat"

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La directora de campanya del PP i cap de llista del partit a les europees, Dolors Montserrat, ha comparegut aquest diumenge a les 21.30 hores, amb un 50% dels vots escrutats i 14 escons per als populars, i ha assegurat que "el PP ha tornat".

"El PP ha tornat, tornem a ser el partit de referència de la Catalunya assenyada, la Catalunya que creu en la convivència, la Catalunya que se sent catalana, espanyola i europea", ha declarat davant els mitjans a l'Hotel Grand Marina de Barcelona, que acull la seva nit electoral.

Després dels primers escrutinis que atorguen més diputats al PP que a Vox, Montserrat ha defensat que els populars creixen en vots i en escons, cosa que és el "reflex d'una societat catalana farta de les mentides i la decadència que ha portat el procés".

"Avui és el primer dia del que encara està per venir, una nova etapa en la qual el PP serà un actor crucial", ha afirmat, alhora que ha assegurat que vigilaran que la llei es compleixi per a tothom, especialment per a aquells que governen.

Ha promès que el PP serà fidel al mandat dels seus votants i que ni un sol vot farà president un independentista: "El PP és aquí i està més fort que mai per atendre les preocupacions, les solucions als problemes reals dels catalans i defensar-los d'un PSC obstinat a ressuscitar l'independentisme i el procés".