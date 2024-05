Dolors Montserrat explicarà a Europa que "Espanya no avala les vergonyes" de Sánchez

Liderarà una candidatura que "va més enllà" del PP



FIGUERES (GIRONA), 3 maig (EUROPA PRESS) -

L'actual portaveu del PP al Parlament Europeu (PE) i candidata a les eleccions europees del 9 de juny, Dolors Montserrat, ha assegurat que enviarà un "missatge fort a Europa que Espanya no avala les vergonyes" del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Tenim un gran país que és Espanya, però tenim un pèssim govern", ha dit aquest divendres al costat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciat la candidatura de Montserrat a Figueres (Girona).

Montserrat ha agraït la confiança atorgada pel partit i ha dit que treballaran "dur per defensar els espanyols i els catalans a Europa".

"El que defensarem és que no donarem privilegis a pròfugs que l'única cosa que volen és continuar en el poder com és Puigdemont i Sánchez", ha lamentat.

5 ANYS DE DESAFIAMENTS I "RESPONSABILITAT"

Ha recordat els seus últims cinc anys com a eurodiputada, en els quals hi ha hagut molts "desafiaments", com la pandèmia, la crisi energètica, la inflació i la guerra d'Ucraïna.

Segons Montserrat, el PP sempre ha "respost amb molta responsabilitat" i ha defensat els pagesos, els pescadors i els ramaders a Europa.

Ha explicat que presentaran una "candidatura que va més enllà del PP, una candidatura oberta a la societat catalana i espanyola", que comptarà amb dones i homes amb experiència.