Un documental de Cs homenatja els immigrants de tota Espanya cap a Catalunya

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha presentat aquest dimecres a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) un documental en homenatge als immigrants de tota Espanya cap a Catalunya, coincidint amb el Dia del Treballador, l'1 de Maig.

Carrizosa ha declarat als periodistes que volen reconèixer així els treballadors no nascuts a Catalunya que han estat "tractats pel separatisme, pel nacionalisme català, com a ciutadans de segona, com a simple mà d'obra", segons ell.

El cap de llista ha evocat "aquells García, González, Fernández, Martínez, Ruiz, Navarro... Tots aquells cognoms majoritaris a Catalunya i que ja són cognoms catalans".

Ha afirmat que tots ells van aixecar Catalunya, malgrat que "s'han vist moltes vegades tractats com a ciutadans de segona".

També ha lamentat que se'ls ha qualificat de colons i de 'nyordos', i que no han pogut aprendre en castellà a les escoles, segons ell.

"CS VA NÉIXER PER REPRESENTAR-LOS"

"Que votin Ciutadans, perquè Ciutadans va néixer per representar-los", ha dit el també líder del partit al Parlament.

Adreçant-se a aquests electors, també ha dit que "Cs és l'únic partit català, espanyol, bilingüe", i que és el partit que no els trairà.

Carrizosa ha lamentat que l'1 de Maig Cs faci aquest homenatge però "no el fan ni els sindicats", i ha afegit que l'idioma és un tema tabú per als sindicats.

SOBRE ADRIÁN VÁZQUEZ

En ser preguntat per què l'exsecretari general de Cs Adrián Vázquez anirà a la llista del PP a les eleccions europees, ha respost: "A mi avui el que m'importa aquí és parlar dels García, dels Ruiz, dels Vázquez i dels Navarro que viuen a Catalunya".

Adrián Vázquez ha confirmat aquest dimecres que concorrerà a les europees del 9 de juny en la llista popular, de la qual també formaran part dues eurodiputades taronges més: Susana Solís i Eva Poptcheva.