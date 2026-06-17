La DO Penedès redacta un reglament independent per a vins tranquils i escumosos

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
La Denominació d'Origen (DO) Penedès ha iniciat la redacció d'un reglament independent per a vins tranquils i per a vins escumosos, informa en un comunicat aquest dimecres.
En concret, el reglament per a vins escumosos comptarà amb "els estàndards més exigents del sector" a nivell mundial i preveu situar el territori al centre del model i basar-se en la qualitat, el rigor tècnic i el respecte pel mètode tradicional.
La proposta té la voluntat que la DO pugui aglutinar tots els agents del territori, viticultors i elaboradors.
La normativa establirà tres nivells potencials de qualitat, amb diferents graus d'exigència i seguint els models de referència de la Borgonya i la Xampanya (França).
Està previst que el grup de treball desenvolupi el marc normatiu i organitzatiu del projecte amb l'objectiu de "presentar-lo tan aviat com sigui possible".