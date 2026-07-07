La DO Penedès pacta les bases del reglament independent de vins tranquils i escumosos

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La Denominació d'Origen (DO) Penedès ha acordat les bases del nou reglament que definirà dues cambres amb capacitat de decisió independent, una per a vins tranquils i una altra per a vins escumosos, perquè cadascuna tingui competències pròpies.
La primera reunió d'una comissió de treball específica també ha establert que tots els òrgans de la DO garanteixin la paritat entre viticultors i cellers assegurant la representació equilibrada de tots dos sectors, informa en un comunicat aquest dimarts.
Està previst que el grup de treball elabori una primera proposta de reglament, que es debatrà en la mateixa comissió durant el juliol.