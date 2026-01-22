La DO Penedès i la DO Pla de Bages s'uneixen per participar conjuntament en el Hotel Wine Fest

DO PENEDÈS Y DO PLA DE BAGES
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Les denominacions d'origen barcelonines DO Penedès i DO Pla de Bages, participaran conjuntament en el Hotel Wine Fest, que celebra la tercera edició entre el 21 de gener i el 4 de febrer i en què participen un total de 10 denominacions d'origen, han explicat totes dues aquest dijous en un comunicat.
L'esdeveniment, que serveix d'avantsala de la Barcelona Wine Week que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre el 2 i 4 de febrer, permet a les denominacions d'origen instal·lar temporalment les seves "ambaixades enològiques" a sis hotels de Barcelona, tres dels quals acolliran diverses DO catalanes.
La DO Penedès hi participa amb quatre cellers i quatre vins, mentre que la DO Pla de Bages ho fa amb tres cellers i tres vins, que es mostraran conjuntament a l'Hotel Mandarin Oriental, al passeig de Gràcia, al costat d'un maridatge.