La DO Penedès assisteix al Gastronomic Forum Barcelona després de la seva primera verema 100% ecològica

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La DO Penedès participarà en l'edició 2025 del Gastronomic Forum Barcelona, que se celebra entre aquest dilluns i dimecres al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, coincidint amb la seva primera verema 100% ecològica aquest any.
En concret, hi serà present en un estand juntament amb més de 20 cellers catalans i organitzarà un tast conduït pel 'partner' d'Entrevins i promotor de diversos festivals del sector vinícola, Xavier Barba, informa en un comunicat aquest dilluns.
El Gastronomic Forum Barcelona, que connecta els professionals de la restauració i l'hostaleria i que actua com a aparador perquè els cellers es donin a conèixer entre un públic especialitzat, posarà el focus en la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.