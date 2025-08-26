La DO Montsant preveu recuperar la seva mitjana de producció a la verema d'aquest any

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els cellers de la Denominació d'Origen (DO) Montsant preveuen recuperar la seva mitjana de producció a la verema d'aquest any, que ja ha començat majoritàriament als cellers de la zona sud, on la verema és més primerenca, informa la DO en un comunicat aquest dimarts.
El Consell Regulador ha registrat prop de 750.000 quilos veremats, i preveu una producció final que s'aproximi a la seva mitjana històrica, que sol estar al voltant dels 7 milions de quilos.
La DO ha afirmat que aquesta recuperació de la producció és fruit de les pluges caigudes al llarg de la tardor de 2024 i d'aquesta primavera i a les temperatures de l'estiu que, malgrat les dues onades de calor, no han estat excessivament altes.
La presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, espera "una verema excepcional", si el temps acompanya al llarg de les properes setmanes, encara que la DO alerta que l'estiu torna a ser molt sec al territori.
Per això, el Consell Regulador ha instat a les institucions a continuar treballant en les infraestructures que "han de garantir el subministrament d'aigua a la comarca, tant per a la població com per al reg".