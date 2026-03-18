La DO Cava ven 2.048 milions el 2025, un 10% menys per la sequera

Pagés valora que la compra de Freixenet suposa una mirada nova que "enriqueix"
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
La DO Cava ha tancat l'exercici amb una facturació de 2.048 milions d'euros, un 10% menys que l'any anterior, i un total de 190 milions d'ampolles venudes, també un 12,8% menys que el 2024, en un exercici marcat encara pels efectes de la sequera, que ha generat una falta de disponibilitat de productes.
Així ho ha explicat el president de la DO, Javier Pagés, aquest dimecres en una presentació del tancament del 2025, en la qual ha destacat que una DO "el que ha de fer és vendre marge" i ha valorat que malgrat aquesta caiguda de la facturació, s'ha avançat en l'estratègia de revaloració.
El mercat estatal, que representa un 40% del total, ha augmentat les vendes un 1,2% en valor, mentre que en volum s'han reduït un 2,5% interanual, fins als 76 milions d'ampolles, mentre que al mercat internacional s'han exportat 113,8 milions d'ampolles, un 18,7% menys.
MERCAT INTERNACIONAL
Així, la caiguda en els mercats internacionals s'ha donat a totes les principals destinacions, i Bèlgica és la principal destinació de les exportacions de la DO, amb 17.549 milions d'ampolles, un 13,54% menys que l'any anterior.
La segueixen els Estats Units, un mercat afectat pels aranzels, i on es van exportar 14.438 milions d'ampolles, també un 18,42% menys que el 2024; el Regne Unit, amb 13.816 milions d'ampolles (-11,9%), i Suècia, amb 10.852 milions d'ampolles (-13,4%).
Pagés ha explicat que tot i que els deu principals països representen fins al 80% de les vendes de la DO, "el cava és present a 130 països, i això sempre li dona oportunitats de creixement i força en diversificacions".
VEREMA
A tancament del 2025, s'han recollit 277,7 milions de quilograms de raïm durant la verema, un 26% més que l'any anterior, però en una collita que Pagès ha descrit com "gairebé normal" en comparació amb les caigudes acumulades els anys anteriors.
Segons les dades compartides pel president de la DO, el 2022 es van recollir 277 milions de quilograms de raïm, mentre que la mateixa xifra va caure fins als 213,8 milions el 2023 i 219 milions el 2024.
ESTRATÈGIA I REPTES
Per categories, Pagés ha ressaltat tot i que les vendes d'ampolles de la DO hagin disminuït en termes generals, les de cava de Guarda Superior, de gamma superior, augmenten un 1,41%, fins als 22,7 milions d'ampolles, i ja suposen un 12% del total.
"La sequera ha reduït el volum, sí, però ha ajudat la nostra estratègia de revaloració, no l'ha qüestionat ni frenat en absolut", ha explicat Pagés, que ha defensat que el cava ha fet un ajust, però deixant de vendre en volum.
Així, de cara al futur, el president de la DO ha enumerat tres grans reptes, que són el canvi climàtic, un consumidor en transformació i la necessitat especifica d'executar una estratègia clara de generació de valor.
FREIXENET
Preguntat per la recent compra del 100% del capital de Freixenet per part de Henkell, Pagés ha defensat que l'operació "no canvia en absolut la situació de fa 4 o 5 anys enrere", ja que el control de l'empresa ja estava prèviament en mans de la multinacional.
"El fet que hi hagi grups familiars petits, grups nous o gent jove o nova que entra al món del cava amb mirades diferents a les que estem acostumats, i també amb models i filosofies de negoci diferents, crec que enriqueix el cava", ha afegit.