La DO Cava ven 2.048 milions el 2025, un 10% menys per la sequera i la falta de producte

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La DO Cava ha tancat l'exercici amb una facturació de 2.048 milions d'euros, un 10% menys que l'any anterior, i un total de 190 milions d'ampolles venudes, també un 12,8% menys que el 2024, en un exercici marcat encara pels efectes de la sequera, que ha generat una falta de disponibilitat de productes.
Així ho ha explicat el president de la DO, Javier Pagés, aquest dimecres en una presentació del tancament del 2025, en la qual ha destacat que una DO "el que ha de fer és vendre marge" i ha valorat que malgrat aquesta caiguda de la facturació, s'ha avançat en l'estratègia de revaloració.
El mercat estatal, que representa un 40% del total, ha augmentat les vendes un 1,2% en valor, mentre que en volum s'han reduït un 2,5% interanual, fins als 76 milions d'ampolles, mentre que al mercat internacional s'han exportat 113,8 milions d'ampolles, un 18,7% menys.