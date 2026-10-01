La DO Cava proposa un pla per reforçar la sostenibilitat de la vinya i el sector

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Denominació d'Origen (DO) Cava s'ha reunit aquest dijous amb els diferents sindicats agraris per presentar un pla d'actuació per reforçar la sostenibilitat de la vinya i el sector, informa en un comunicat aquest dijous.
La iniciativa vol donar resposta a les oscil·lacions del mercat derivades del canvi climàtic i preveu mesures que reforcin el valor del cava en tota la cadena d'elaboració i afavoreixin "un millor equilibri" entre l'oferta i la demanda.
Així, l'ens treballarà per identificar mecanismes que puguin aportar referències, estabilitat i previsibilitat en els preus per a la verema del 2027.
A més a més, revisarà el funcionament de la provisió de garantia qualitativa per valorar com pot contribuir de manera més eficaç a l'equilibri del mercat, i s'analitzarà la necessitat d'activar mesures estructurals addicionals com mecanismes d'ajust de la superfície de vinya i altres instruments.
La DO Cava té previst reunir-se amb administracions i viticultors en els pròxims mesos amb la finalitat d'arribar a acords que aportin estabilitat, sostenibilitat i perspectiva de futur.