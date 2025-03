La DO Cava factura 2.270 milions el 2024 i registra una caiguda del 13,4% en vendes

Pagés (DO Cava) alerta que els aranzels als EUA suposarien un impacte de 18 milions d'ampolles

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La DO Cava ha tancat el 2024 amb una facturació de 2.270 milions d'euros (100 milions menys que l'any anterior) i 218 milions d'ampolles venudes, que suposa un descens del 13,4% en vendes respecte al 2023, la qual cosa el president de la DO, Javier Pagés, ha atribuït a una reducció de la capacitat productiva i d'oferta de la DO a causa de la sequera dels darrers tres anys: "No hi ha existències".

Ho ha dit en una trobada amb periodistes aquest dimarts en la presentació dels resultats del 2024 a Barcelona, en la qual ha explicat que les vendes de la DO han sumat 78 milions en el mercat nacional (-3,56%), una tercera part d'aquestes vendes corresponent a Catalunya, i 140 milions de mercats internacionals (-18,05%).

Ha afirmat que el cava ha "revalorat" les seves vendes, baixant en volum però creixent en valor, amb un increment en el mercat nacional i internacional del 7,2%, segons dades de Cicana, mentre que el preu a nivell global de la denominació d'origen ha pujat entre un 10 i un 11%.

Pagés ha ressaltat la importància de la DO Cava, amb 343 cellers i presència a 150 països, i ha destacat el seu compromís amb la sostenibilitat, a més de ser una "gran plataforma per crear riquesa" al país.

MERCAT INTERNACIONAL

El mercat alemany ha estat el principal perjudicat d'aquesta escassetat del producte, amb una caiguda de 19,9 milions d'ampolles: "Cada celler ha de desxifrar com administrar les ampolles".

Bèlgica continua sent el principal mercat exterior, amb 20,3 milions d'ampolles (-7,8%), seguit dels Estats Units (-4,58%) i el Regne Unit, amb 15,6 milions d'ampolles (-11,66%), i ha destacat un augment de vendes al Japó (4,66%), els Països Baixos (3,96%) i Suècia 12,5 milions d'ampolles (0,02%).

Per categories, els caves ecològics han crescut un 15,23% i han sumat 37,3 milions d'ampolles (17% del total), amb un augment del 13,33% dels Caves de Guarda Superior de Paratge Qualificat, que té previst incrementar fins a les 11 referències amb la incorporació d'un nou cava el 2025.

Pagés ha destacat la posició i creixement del Cava entre els escumosos i el vi blanc i ha ressaltat la proposta "qualitativa i de valor" que suposen els caves entre els millors escumosos del món pel mètode tradicional.

SECTOR DIVERSIFICAT

Sobre la imposició d'aranzels als Estats Units, Pagés ha dit que és, textualment, una preocupació, que suposaria un impacte de gairebé 18 milions d'ampolles menys, i ha afirmat que al cava la internacionalització li importa molt, per la qual cosa volen "comerciar lliurement".

Ha explicat que els Estats Units són el tercer mercat més important per al sector, darrere el nacional i el belga, i ha assegurat que uns aranzels que rondin el 200% del preu serien massa alts: "hauríem de veure què fa el consumidor americà".

Així i tot, ha dit que el sector del cava està molt diversificat, amb presència a 150 països, per la qual cosa ha instat a continuar diversificant i, si aquests aranzels impossibiliten les vendes, "buscar altres mercats".

Quant al preu del cava a Catalunya, ha assegurat que està bastant establert i que no es veurien afectats en aquest sentit, tot i que va pujant a causa d'"una voluntat del cava de revalorar el seu producte", a més d'un augment del preu mitjà de les matèries primeres.