La DO Cava elogia la història de Juvé & Camps i veu natural tenir entrades i sortides

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La DO Cava ha elogiat la història del celler Juvé & Camps com "un dels cellers que ha contribuït a la projecció del cava", i ha assenyalat que és natural que les DO tinguin incorporacions i sortides, en un comunicat aquest dimecres.
Ha reaccionat d'aquesta manera a l'anunci del celler de deixar la DO Cava per unir-se a Corpinnat, moviment que el president del celler familiar i tercera generació, Joan Juvé, considera que és "una evolució natural" de la seva història i que reafirma els valors de respecte per la terra i d'excel·lència.
La DO Cava ha explicat que la "diversitat de cellers, models i estils és una de les grans fortaleses del cava" i que, en els darrers anys, el sector ha reforçat de manera clara el seu posicionament a través de l'aposta per les llargues criances; la segmentació qualitativa; la valoració de l'origen i la zonificació, i l'impuls de la sostenibilitat de la vinya i el territori.
"Juvé & Camps ha estat un referent de qualitat, rigor i respecte per la vinya i el territori. Els seus caves han representat de manera exemplar la feina ben feta i han contribuït a la valoració i el reconeixement del cava en el mercat", ha afegit, i ha destacat la figura de Joan Jové, que ha definit com un dels grans noms del cava.
L'ens ha reafirmat la seva vocació "integradora i el seu compromís amb el treball col·lectiu" i ha assegurat que mira al futur amb confiança i ambició per continuar incrementant el valor, el prestigi i el reconeixement del cava.