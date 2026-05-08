La DO Cava elegeix els dotze vocals del seu Consell Regulador

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La DO Cava ha elegit els dotze vocals del seu Consell Regulador, dels quals nou provenen de les candidatures consensuades pel sector i tres, de les eleccions convocades, informa en un comunicat aquest divendres.
Després de l'elecció dels vocals, el Consell Regulador haurà d'elegir durant el mes de juny el nou president de l'entitat, que rellevarà Javier Pagés.
L'entitat ha explicat que el procediment té l'objectiu de garantir l'equilibri i la paritat entre els interessos del sector elaborador i productor.