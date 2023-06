La DO Catalunya revalida Xavier Pié com a president

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Catalunya ha començat un nou mandat en el qual ha revalidat Xavier Pié com a president, amb una junta formada per cinc viticultors i cinc representants de cellers, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

Un dels principals objectius del nou mandat és la millora de la sostenibilitat "per crear més valor per a tota la cadena, en un moment d'especial dificultat per la sequera".

La DO Catalunya compta amb 43.000 hectàrees de vinya a 426 municipis i un total de 36 varietats de raïm, i representa el 50% del vi embotellat a Catalunya amb DO.