El DJ Steve Aoki afirma que la IA va a seguir avançant i flama a "anar per davant"

BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -
El DJ i productor Steve Aoki ha afirmat aquest dilluns que la Intel·ligència Artificial (IA) ja està aquí i seguirà avançant, per la qual cosa ha cridat a "anar per davant" i treballar amb ella, així com crear una regulació que protegeixi als artistes.
Ho ha dit en el marc de la segona edició del Talent Arena, l'esdeveniment europeu sobre talent digital organitzat per Mobile World Capital Barcelona i complementari al Mobile World Congress (MWC), que se celebra fins a aquest dimecres en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Preguntat per la salvaguarda dels drets d'autor, Aoki ha afirmat que la IA pot servir com una eina d'ajuda, però ha afegit que encara necessita més maduresa: "No estem en un moment en el qual la IA sigui capaç de treure una cançó que senti que és autènticament meva".
Tot i així, ha afirmat que l'amenaça no és la tecnologia, sinó un món sense regles, i ha subratllat que cada avanç tecnològic necessita salvaguardes per protegir a les persones, i que els artistes han de participar en la presa de decisions.
"No volem retrocedir en tecnologia, volem avançar amb ella, volem fusionar-nos amb ella, perquè passarà amb nosaltres o sense nosaltres", ha reafirmat.
COMUNITAT I IDENTITAT
Sobre crear música en l'era de la tecnologia, Aoki ha afirmat que la intersecció amb la cultura passarà per construir un producte que obsessioni i interessi la gent.
"Fa falta un compromís i una conversa real. La generació Z és molt sincera amb el que els agrada, has d'estar obsessionat. Si és un bon producte, la gent s'obsessionarà, has de construir aquest petit culte, no pot ser sobre tu, ha de ser sobre el so, la cultura, quelcom més gran del que tu representes, i la IA no pot donar-te aquesta sensació de connexió", ha afegit.
També ha ressaltat la importància de la comunitat, al·legant que tot es redueix a la comunitat, ja que, mentre una cançó "brilla per un moment, necessites una comunitat que et sostingui".
TERCER CERVELL
Preguntat per l'avanç de la tecnologia, Aoki ha descrit un futur en el qual els humans comptin amb un "cervell núvol" que sigui difícil de diferenciar de l'humà.
"Ara aquest cervell són els nostres telèfons, però arribarem a un punt en el qual serà difícil diferenciar què coneixement ve del cervell núvol i quin del cervell humà", ha defensat el productor musical.