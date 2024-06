La divisió solar d'Holaluz preveu assolir el seu llindar de rendibilitat "a finals" del 2024

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La divisió social de la companyia especialitzada en energies renovables d'Holaluz preveu arribar al seu llindar de rendibilitat "a finals" del 2024 per la creixent penetració de les bateries a les plantes fotovoltaiques i per les mesures que ha impulsat per millorar la seva eficiència operativa.

L'empresa ha erigit les bateries com "un clar vector de rendibilitat": n'ha duplicat la penetració entre gener i maig, ha explicat en una comunicació a BME Growth d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Així, Holaluz ha elevat la penetració de les bateries del 15% el primer trimestre al 30% el cinquè mes de l'any, i ho ha emmarcat en el seu producte Tarifa Justa, que --textualment-- permet als clients que incorporin aquests dispositius no pagar factura elèctrica durant cinc anys.

"La divisió solar ja va mostrar bones tendències el primer trimestre, amb una contínua reducció de costos operatius i una millora de les eficiències", explica la companyia.

Holaluz va reduir la seva estructura de costos en 30 milions d'euros al llarg del 2023, la qual cosa va permetre obtenir un ebitda normalitzat positiu de 3,1 milions entre gener i març d'aquest any respecte al resultat negatiu de 14,9 milions del mateix període del passat exercici.