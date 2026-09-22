Diversos socis avisen a Espanya que "no és acceptable" vincular el català a l'ampliació de la UE

BRUSSEL·LES 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Afers Europeus de diversos països han avisat Espanya que no veuen acceptable la nova estratègia del Govern espanyol de condicionar que els vint-i-set cedeixin a l'oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE perquè Espanya no freni el procés d'incorporació de nous estats membres, tal com defensarà aquest dimarts a Brussel·les el secretari d'estat per a la UE, Fernando Sampedro.
"Per a Lituània no és acceptable", ha advertit en arribar a la reunió de ministres europeus el viceministre d'Afers Europeus del país, Sigitas Mitkus, preguntat per com valora l'amenaça del govern de Pedro Sánchez de bloquejar el procés d'ampliació --amb Montenegro i Albània com els països candidats més avançats-- si abans la UE no cedeix i reconeix el català, el basc i el gallec.
En una línia similar, el secretari d'estat d'Alemanya per a Europa, Gunther Krichbaum, ha avisat dels riscos d'obrir debats que poden posar en risc la unitat d'Europa i ha considerat que "no és útil" traslladar una reclamació de caràcter domèstic al debat europeu sobre l'ampliació.
"Estic en contra d'una bilateralització de la integració europea", ha argumentat el polític alemany, que ha advertit que si l'afer s'ha d'entendre com part de la política d'integració de la Unió, aleshores ho hauria de decidir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Per la seva banda, la ministra d'Afers Europeus sueca, Jessica Rosencrantz, ha reclamat un "procés seriós" que passi per converses a nivell tècnic per analitzar "què implica realment" reconèixer els tres idiomes que Espanya vol incorporar en el reglament de llengües europeu.
La secretària d'estat per a Europa de Croàcia, Andreja Metelko-Zgombic, també ha concedit que no espera "cap debat" sobe l'assumpte ja que es limita a un punt en el qual esperen "rebre informació" de l'homòleg espanyol sobre els arguments per defensar que Espanya condicioni qualsevol ampliació de la UE al fet que abans s'integrin el català, el basc i el gallec a la Unió.