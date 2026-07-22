Diversos ajuntaments de Lleida proposen que la línia Lleida-Montsó (Osca) tingui 22 trens diaris

LLEIDA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Alcaldes i tècnics de les poblacions per les quals passa la línia de tren Lleida-Montsó (Osca) han proposat que la futura línia de Rodalies entre totes dues poblacions compti amb 22 trens diaris, 11 per sentit, informa l'Ajuntament de Lleida en un comunicat aquest dimecres.
En aquest sentit, han redactat un full de ruta que té l'objectiu d'impulsar aquesta línia de Rodalies i convertir-la "en un servei competitiu" que tingui un títol únic i inversions per millorar les estacions i els baixadors.
L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha explicat que la línia ha de donar servei a primera hora del matí perquè els residents d'aquestes poblacions puguin arribar a agafar el primer AVE cap a Madrid o Avant cap a Barcelona.