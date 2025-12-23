Diverses entitats reubiquen 52 desallotjats del B9 de Badalona (Barcelona) i descarten la parròquia

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
Diverses entitats socials han reubicat 52 persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona) a localitzacions posades a disposició per les entitats i la Generalitat, i han suspès el dispositiu d'emergència a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat davant "la pressió exercida per alguns veïns".
En un comunicat conjunt aquest dimarts, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi han lamentat "la vulneració del dret a l'acolliment en un espai propi" i han justificat la reubicació per no afegir més patiment als membres de la comunitat parroquial.
La prioritat de les entitats, segons detalla el comunicat, "continua sent garantir la seguretat, la dignitat i la intimitat de totes les persones afectades" i defensen abordar solucions estructurals al sensellarisme.
"En aquests dies en els quals celebrem el naixement de Jesús, en qui creiem i estimem, recordem les seves paraules, que ens conviden a reconèixer-lo viu i present en cada persona que passa fam o set, que és forastera, que va despullada, que està malalta o empresonada; i ens entristeix no haver-lo pogut acollir en la nostra posada", conclouen.
El dispositiu d'emergència a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat estava format per les entitats Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundació Llegat Roca i Pi i Càritas Diocesana de Barcelona, i s'havia encarregat la gestió a la Creu Roja.