Diverses entitats demanen al Parlament que el pacte contra l'antigitanisme no es "quedi en paraules"

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), Simón Montero, ha demanat que el pacte contra l'antigitanisme no es "quedi en paraules", arran de la creació aquest dilluns de la comissió d'estudi al Parlament que ha d'elaborar aquest pacte.
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, en la qual ha explicat que veuen amb esperança la creació d'aquesta comissió, però ha advertit que "el pacte ha de culminar amb una inclusió definitiva, solidària i amb força de llei".
Ha recordat que això arriba "en un moment en el qual l'increment dels discursos d'odi fa particularment necessari reforçar la unitat en la lluita".
Una altra representant de les entitats gitanes ha reclamat que no s'impulsin "polítiques buides ni polítiques de maquillatge" i ha defensat que eliminar l'antigitanisme s'ha d'entendre com un deure democràtic, textualment.
La roda de premsa de les entitats gitanes ha estat convocada pels grups del PSC-Units, Junts, ERC, PP, els Comuns i la CUP.