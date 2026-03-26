Diverses entitats convoquen una manifestació contra "el feixisme i el racisme"

Començarà a les 17 hores des del passeig de Gràcia amb Gran Via fins a la plaça Idrissa Diallo
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
Diverses entitats socials han anunciat la convocatòria d'una manifestació unitària aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona contra "el feixisme i el racisme" i amb el lema 'Nosaltres som més. Drets per a tothom'.
Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dijous la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) juntament amb altres de les 160 entitats adherides a l'acció, com Regularización Ya, Sindicat de Llogateres, Favb i la Global Sumud Flotilla i, a més, es fa dins la iniciativa World Against Racism and Fascism.
La directora de LaFede, Pepa Martínez, crida a unir-se a l'acció per demostrar que són moltes més les persones que creuen en la diversitat i la convivència i la membre de la junta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Rocío Vilaró, lamenta que l'"extrema dreta està calant en el moviment veïnal i intentant entrar en les associacions".
Per part del Sindicat de Llogateres, Arnau Garcia assegura que l'accés a l'habitatge no és igual per a tothom a Catalunya i critica el desnonament "completament immoral" d'aquest dimecres a la Sagrera, també el de Badia del Vallès o el del B9 a Badalona (Barcelona) i Magnolia Álvarez reitera la dificultat d'accedir a l'habitatge en el cas de les persones racialitzades.
HI PARTICIPA LA GLOBAL SUMMUD FLOTILLA
El coordinador de la Global Summud Flotilla, Saif Abukeshek, afirma que s'adhereixen a la manifestació perquè com a societat civil s'està davant una "tasca històrica per fer front a aquestes formes de repressió que només encoratjaran el que estan fent Trump i Netanyahu", i crida a participar-hi activament no només per fer canvis immediats sinó també per defensar el futur col·lectiu.
La portaveu de la plataforma Regularización Ya, Victoria Columba, insisteix a sortir al carrer perquè "la lluita organitzada de les persones migrades ha aconseguit aquesta victòria col·lectiva que és la regularització extraordinària", la qual assenyala que no es feia a Espanya des del 2005.
"FER QUE VOX I AC TAMBÉ SIGUIN HISTÒRIA"
El portaveu d'UFCR, David Karvala, remarca la necessitat de respondre com a majoria "davant el racisme i l'extrema dreta" amb aquesta manifestació, que espera que sigui una mostra d'esperança, i assenyala que en la iniciativa World Against Racism and Fascism hi ha 150 ciutats d'arreu del món que faran protestes aquestes setmanes.
A més a més, recorda que UFCR, cap al 2010, es va començar mobilitzar aleshores contra Plataforma per Catalunya, ara extinta, i en aquest context fa una crida: "Hem de fer que Vox i Aliança Catalana també siguin història".
La manifestació, que començarà a les 17 hores, discorrerà des del passeig de Gràcia amb la Gran Via de Barcelona fins a un acte final a la plaça Idrissa Diallo de la capital catalana.
VULNERACIÓ DE "DRETS ESSENCIALS"
En un document conjunt sobre la manifestació, asseguren que "el racisme estructural --incloent la islamofòbia, l'antigitanisme o l'antisemitisme-- fa que centenars de milers de persones vegin vulnerats els seus drets essencials", i també lamenten l'opressió de gènere que afecta les dones i les persones LGTBI+.
Reivindiquen els moviments i xarxes que estan sorgint arreu del món per combatre "el racisme i l'extrema dreta" i incentiven a anar a la manifestació d'aquest dissabte perquè, segons asseguren, les persones que s'oposen a l'odi són majoria.